Nichi Vendola ad Agrigento e Raffadali | doppio comizio per il presidente nazionale di Sinistra italiana
Venerdì 15 maggio, nell’Agrigentino, Nichi Vendola parteciperà a due eventi pubblici organizzati da Alleanza Verdi Sinistra e altre forze politiche del territorio. La giornata prevede un doppio incontro con il pubblico, uno ad Agrigento e l’altro a Raffadali, con l’obiettivo di confrontarsi sui temi politici locali e nazionali. Si tratta di un momento dedicato alla partecipazione e al dialogo con la cittadinanza.
Sarà una giornata all’insegna della partecipazione politica e del confronto pubblico quella di venerdì 15 maggio nell’Agrigentino, dove Nichi Vendola prenderà parte a due iniziative promosse da Alleanza Verdi Sinistra insieme alle forze progressiste del territorio.Il primo appuntamento si.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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