Nichi Vendola ad Agrigento e Raffadali | doppio comizio per il presidente nazionale di Sinistra italiana

Venerdì 15 maggio, nell’Agrigentino, Nichi Vendola parteciperà a due eventi pubblici organizzati da Alleanza Verdi Sinistra e altre forze politiche del territorio. La giornata prevede un doppio incontro con il pubblico, uno ad Agrigento e l’altro a Raffadali, con l’obiettivo di confrontarsi sui temi politici locali e nazionali. Si tratta di un momento dedicato alla partecipazione e al dialogo con la cittadinanza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui