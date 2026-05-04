Amministrative 2026 comizio del candidato sindaco Legnini in piazza GB Vico

Sabato 2 maggio, il candidato sindaco ha partecipato a un comizio in piazza G.B. Vico, continuando il suo percorso di contatto con la comunità locale. Nella stessa giornata, ha visitato il mercato coperto di via Ortona, incontrando esercenti e cittadini di Chieti Scalo. L'evento ha visto la presenza di numerose persone e ha rappresentato un momento di confronto diretto tra il candidato e la popolazione.

Prosegue il percorso di ascolto e presenza sul territorio di Giovanni Legnini. Nella mattinata di sabato (2 maggio), il candidato sindaco ha visitato il mercato coperto di via Ortona, incontrando esercenti e cittadini di uno dei luoghi più rappresentativi di Chieti Scalo, raccogliendo esigenze e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Legnini è il candidato sindaco del centrosinistra, l'appoggio dei partitiLo sostengono Partito Democratico, Avs, Movimento 5 Stelle, Sindaco Legnini Chieti 2026, le realtà civiche Chieti per Chieti, Polo Civico Paolo De... Amministrative 2026, anche l'Udc a sostegno del candidato sindaco ColantonioC'è anche l'Udc fra i partiti a sostegno del candidato sindaco Colantonio, espressione del progetto “Sindaco del fare”, alle elezioni amministrative... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Corato 2026: Nica Testino scende in piazza per il primo comizio; Oggi il comizio d'apertura di Ernesto Bello a Castrovillari in Piazza Municipio; Piteo la continuità, Fasano per la svolta. L’alternativa è Coronese, presentate sedici liste; De Benedittis torna a parlare ai cittadini: ieri il secondo comizio. Il comizio virale di Cannizzaro e sui social spunta il commento di Fiorella Mannoia «Chiù pilu pe’ tutti!» – VIDEOREGGIO CALABRIA Il comizio di Francesco Cannizzaro, parlamentare di Forza Italia e candidato sindaco di Reggio Calabria, si apre sull’onda lunga dell’emotività e dell’identità territoriale, scorre tra ... corrieredellacalabria.it Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota: date e Comuni alle urneLe elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), con eventuale turno di ballottag ... tg24.sky.it Amministrative in Emilia-Romagna, test per il centrosinistra. Schlein: “La destra è divisa, noi no” x.com In vista delle elezioni amministrative, #FNOPI ripristina la sezione "Vota un infermiere" sul portale fnopi.it. La Federazione sostiene le candidature di tutti gli infermieri e infermieri pediatrici, a tutti i livelli istituzionali e al di là dell'appartenenza politica. Perch - facebook.com facebook