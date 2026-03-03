Presentazione del libro ' Di Brasile e America Latina' al Circolo Arci Alberone

Venerdì 13 marzo alle 19, il Circolo Arci Alberone ospiterà la presentazione del libro 'Di Brasile e America Latina' con l'autore Francesco Guerra. L'evento prevede una discussione sul contenuto del volume, che affronta temi legati alle esperienze e alle realtà di Brasile e America Latina. La serata offre l’occasione per ascoltare direttamente l’autore e approfondire i temi trattati nel suo lavoro.

Ne parla l'autore Francesco Guerra, al Circolo Arci Alberone.L'iniziativa, in programma per venerdì 13 marzo alle ore 19.00, è a cura dell'Associazione italo-brasiliana Encontro