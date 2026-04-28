Export e investimenti in America Latina | le opportunità del plafond Simest

Il plafond America Latina di SIMEST è uno strumento di finanziamento italiano che mira a sostenere le imprese nelle loro operazioni di esportazione e negli investimenti nei paesi dell’America Latina. Si tratta di un fondo che permette alle aziende di accedere a risorse dedicate per favorire l’espansione sui mercati esteri. Questa iniziativa si inserisce tra le misure di supporto alla crescita delle imprese italiane all’estero.

Il Plafond America Latina di SIMEST rappresenta uno degli strumenti più rilevanti della finanza agevolata italiana per sostenere l’espansione delle imprese nei mercati esteri. Introdotto nel 2025 nell’ambito del Piano d’Azione per l’Export, mette a disposizione risorse dedicate all’America centrale e meridionale, aree considerate strategiche per la crescita del Made in Italy. La dotazione complessiva del plafond è pari a 500 milioni di euro, suddivisi tra 200 milioni destinati a investimenti per la competitività e 300 milioni dedicati al supporto delle commesse export. Questo intervento rientra in un pacchetto più ampio da oltre 1 miliardo di euro gestito da SIMEST attraverso il Fondo 39481, strumento pubblico di riferimento per l’internazionalizzazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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