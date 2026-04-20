Nella partita tra Crystal Palace e West Ham, il risultato è stato uno 0-0, con nessuna delle due squadre che è riuscita a segnare. La gara si è conclusa senza reti, lasciando invariato il punteggio e senza cambiamenti nella classifica. Nel frattempo, si è verificata la retrocessione dei Wolves dalla Premier League, un evento che ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio inglese. Le voci e le analisi sul tema continuano a circolare dopo il match.

2026-04-20 23:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Crystal Palace e West Ham hanno condiviso i punti dopo un pareggio senza reti a Selhurst Park, in una partita priva di grandi emozioni ma che ha portato i Wolves alla retrocessione dalla Premier League. C’è stato un clima nervoso fin dall’inizio, con entrambe le parti che faticavano a trovare il ritmo. Il Palace ha visto il possesso palla presto senza creare nulla di degno di nota, mentre il West Ham è apparso più propositivo quando si è spostato in avanti, in particolare sulla fascia destra. Le migliori occasioni del primo tempo sono capitate agli ospiti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Crystal Palace – West Ham 0-0: resoconto, risultato e gol della retrocessione dei Wolves dalla Premier League

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