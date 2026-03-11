Un tifoso sconsiderato del Barcellona sbaglia St James’ Park e finisce a Exeter non a Newcastle

Un tifoso del Barcellona ha commesso un errore di percorso e si è ritrovato a Exeter invece che a Newcastle, dove si svolgeva la partita al St James’ Park. La confusione ha portato l’uomo a perdere tempo e a finire in una località sbagliata, senza che siano emersi dettagli sulle cause dell’errore. La notizia ha già suscitato reazioni sui social, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

2026-03-11 13:31:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mentre il Barcellona ha quasi evitato una serata deludente a Newcastle, uno dei suoi tifosi ha avuto una serata da dimenticare dopo essersi presentato al St James’ Park sbagliato. Invece di fare il viaggio a Tyneside, il fan è finito a Exeter, a circa 367 miglia di distanza. Newcastle ed Exeter City giocano entrambe negli stadi chiamati St James’ Park e lui è andato in quello sbagliato. Se c’era un lato positivo, era anche il giorno della partita nel Devon e ha potuto assistere allo scontro della League One tra l’Exeter e il Lincoln City in testa alla classifica, una partita vinta dagli ospiti 1-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

