Nel Lazio, le montagne del Frusinate si sono svegliate con uno strato di neve a maggio, una scena insolita per questa stagione. Il maltempo e il calo delle temperature hanno portato le condizioni ideali per la caduta della neve, che ha imbiancato il territorio di Campo Staffi. La neve si è depositata sui pendii e sui boschi, creando un paesaggio inaspettato per il periodo. La nevicata ha interessato diverse aree della zona, attirando l’attenzione di residenti e visitatori.

Sorpresa di primavera nel Lazio, dove il maltempo e il brusco calo delle temperature hanno riportato la neve sulle montagne del Frusinate. Nella giornata di ieri le vette di Campo Staffi si sono infatti tinte di bianco, regalando un paesaggio decisamente invernale nonostante la primavera ormai inoltrata. I fiocchi sono stati immortalati anche dalla webcam del rifugio Viperella, che ha mostrato una nevicata inattesa sulle piste e sui rilievi montani della zona. Le perturbazioni che negli ultimi giorni hanno colpito il Lazio, con piogge diffuse e un netto abbassamento delle temperature, hanno trasformato il weekend in un ritorno improvviso all’inverno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Neve a maggio nel Frusinate: Campo Staffi si risveglia imbiancato

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