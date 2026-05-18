Nessuno se lo aspettava! | futuro Conte la rivelazione in diretta

Durante una trasmissione in diretta, l’allenatore ha annunciato di aver avuto un confronto con il presidente del club, senza anticipare i contenuti o le decisioni prese. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, poiché nessuna anticipazione aveva preceduto questa comunicazione ufficiale. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui piani futuri, e l’intervento ha lasciato aperte molte domande sulla prosecuzione dell’accordo tra le parti.

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Antonio Conte ha sorpreso l’ambiente azzurro con dichiarazioni inaspettate sul suo futuro al Napoli, rivelando dettagli sulla comunicazione con De Laurentiis che nessuno prevedeva. Conte parla di programmazione: la scelta linguistica che divide. Le parole pronunciate da Conte hanno generato reazioni di stupore all’interno della società partenopea. Secondo Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, “molti sono colti di sorpresa, perchè nessuno si aspettava le dichiarazioni di ieri di Conte”. L’allenatore ha affermato che da un mese aveva già comunicato al presidente De Laurentiis quali fossero i problemi della squadra. Ma c’è un aspetto linguistico che ha catturato l’attenzione degli osservatori: Conte ha utilizzato il verbo “stanno programmando” riferendosi alla gestione del progetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Nessuno se lo aspettava!”: futuro Conte, la rivelazione in diretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi sub DUBAfter Rebirth, The First Thing She Did Was Take Back the Inheritance Sullo stesso argomento Lo Scudetto della Roma femminile non se lo aspettava nessunoA qualche minuto dal calcio di inizio di Roma-Ternana, allo Stadio Tre Fontane l’aria è tesa. Sondaggi politici, la notizia bomba su Vannacci: nessuno se lo aspettavaA meno di venti giorni dal voto per il referendum sulla Giustizia, la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio riserva una sorpresa che in pochi... Ma Lorenzo ha spezzato la catena del ballerino infortunato che torna l'anno dopo e vince Non se lo aspettava nessuno e comunque sono stati molto bravi e meritevoli entrambi #amici25 x.com L'uomo tornato dalla morte ha riportato l'Inter con sé. Nessuno si aspettava che un allenatore con solo 13 partite vincesse il campionato dopo un inizio modesto, ma questo è Chivu, sempre in ascesa, sempre a sfidare le aspettative. Il casco fa le proprie regole reddit Thiago Motta, è ufficiale: nessuno se lo aspettavaLa vittoria contro il Pafos in Champions League ha solamente nascosto un po’ di polvere sotto al tappeto per la Juventus, che anche sotto i dettami di Luciano Spalletti fatica a trovare la quadra ... diregiovani.it Musetti, arriva una clamorosa decisione: nessuno se lo aspettavaIl tennista italiano Lorenzo Musetti è uno dei protagonisti all'interno del circuito. Arrivano interessanti novità sul campione. Il 2025 è stato un anno piuttosto positivo per l’Italia del tennis e ... diregiovani.it