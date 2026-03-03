A meno di venti giorni dal voto sul referendum sulla Giustizia, l’ultimo sondaggio politico rivela una notizia inattesa su Vannacci. La rilevazione mostra un cambiamento di rilevanza nel suo consenso, sorprendendo molti osservatori. La notizia si diffonde rapidamente tra gli addetti ai lavori, creando aspettative e discussioni sui possibili sviluppi della campagna elettorale.

A meno di venti giorni dal voto per il referendum sulla Giustizia, la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio riserva una sorpresa che in pochi avevano previsto. I grandi partiti restano sostanzialmente stabili, ma più in basso nella classifica qualcosa si muove. E quel movimento, seppur contenuto nei numeri, potrebbe avere effetti politici ben più ampi di quanto sembri. La rilevazione di SWG per il Tg La7, realizzata tra il 25 febbraio e il 2 marzo, conferma una situazione apparentemente cristallizzata ai vertici. Ma è nelle retrovie che emerge il dato destinato a far discutere: la crescita costante di Futuro Nazionale guidato da Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi politici, la notizia bomba su Vannacci: nessuno se lo aspettava

