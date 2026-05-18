Neres vede la luce | pronto il rientro contro l’Udinese per chiudere col sorriso E torna Politano
Neres si prepara a rientrare in campo contro l’Udinese dopo aver superato un problema fisico, mentre Politano è tornato a disposizione. La squadra ha ottenuto la qualificazione matematica alla prossima Champions League con la vittoria per 3-0 a Pisa, che ha garantito l'accesso alla competizione europea. La presenza dei due giocatori sarà valutata nelle prossime ore in vista della partita in programma.
Il traguardo è stato tagliato: la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League è in cassaforte dopo lo 0-3 di Pisa. Antonio Conte ha così deciso di premiare i suoi ragazzi, concedendo “due giorni di riposo per rifiatare e godersi” l’obiettivo raggiunto. La squadra si ritroverà mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno per rimettersi al lavoro e “preparare l’ultima gara stagionale contro l’Udinese, in programma al Maradona”, un match utile per blindare definitivamente il secondo posto in classifica. Tornano Neres e Politano. L’attenzione dello staff tecnico e dei tifosi, però, è già tutta rivolta all’infermeria, da dove arrivano finalmente notizie confortanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Obiettivo #Champions centrato, due giorni di riposo e poi testa all'#Udinese per il secondo posto. Ma la notizia più attesa è un'altra: dopo 4 mesi di calvario, David #Neres vede la luce. Conte gli regalerà uno spezzone al Maradona. Torna anche #Politano. http - Facebook facebook