Neres vede la luce | pronto il rientro contro l’Udinese per chiudere col sorriso E torna Politano

Neres si prepara a rientrare in campo contro l’Udinese dopo aver superato un problema fisico, mentre Politano è tornato a disposizione. La squadra ha ottenuto la qualificazione matematica alla prossima Champions League con la vittoria per 3-0 a Pisa, che ha garantito l'accesso alla competizione europea. La presenza dei due giocatori sarà valutata nelle prossime ore in vista della partita in programma.

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Il traguardo è stato tagliato: la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League è in cassaforte dopo lo 0-3 di Pisa. Antonio Conte ha così deciso di premiare i suoi ragazzi, concedendo “due giorni di riposo per rifiatare e godersi” l’obiettivo raggiunto. La squadra si ritroverà mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno per rimettersi al lavoro e “preparare l’ultima gara stagionale contro l’Udinese, in programma al Maradona”, un match utile per blindare definitivamente il secondo posto in classifica. Tornano Neres e Politano. L’attenzione dello staff tecnico e dei tifosi, però, è già tutta rivolta all’infermeria, da dove arrivano finalmente notizie confortanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres vede la luce: pronto il rientro contro l’Udinese per chiudere col sorriso. E torna Politano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Neres verso il rientro: Napoli spera per Pisa o Udinese Neres vede la luce: iniziata la riatletizzazione a Castel VolturnoLa stagione del Napoli scivola verso l’epilogo con una statistica che sa di beffa: Antonio Conte, con ogni probabilità, chiuderà l’annata senza aver...