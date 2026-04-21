Neres vede la luce | iniziata la riatletizzazione a Castel Volturno

Neres ha iniziato la riatletizzazione a Castel Volturno, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La squadra del Napoli si avvicina alla fine della stagione, mentre il tecnico Antonio Conte potrebbe concludere l’annata senza aver potuto utilizzare l’intera rosa in una sola partita. La situazione mette in evidenza le difficoltà di gestione e gli infortuni che hanno caratterizzato l’intera stagione.

La stagione del Napoli scivola verso l’epilogo con una statistica che sa di beffa: Antonio Conte, con ogni probabilità, chiuderà l’annata senza aver mai avuto a disposizione l’intera rosa per una singola partita. L’infermeria di Castel Volturno è stata la vera costante di questi mesi, e tra i degenti di lungo corso c’è senza dubbio David Neres. Il calvario del brasiliano, però, sembra finalmente arrivato alle battute finali. Fermo ai box dallo scorso 17 gennaio (data dell’intervento chirurgico resosi necessario dopo la distorsione alla caviglia subita con la Lazio e la successiva, fatale, ricaduta contro il Parma), l’esterno vede la luce in fondo al tunnel.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres vede la luce: iniziata la riatletizzazione a Castel Volturno Notizie correlate Napoli, De Bruyne vede la luce: rientro a Castel Volturno e countdownIl Napoli riaccende i motori a Castel Volturno dopo il ko interno contro l’Atalanta, ma la notizia che scuote l’ambiente azzurro riguarda il... Leggi anche: Napoli, Conte cambia tutto durante la sosta: la decisione a Castel Volturno Contenuti utili per approfondire Castel Volturno, torna David Neres! Proseguirà la riatletizzazione. Il report della seduta di oggiDopo la seduta mattutina di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center. tuttonapoli.net Neres è rientrato a Castel Volturno, proseguirà percorso riatletizzazioneAudio generato in automatico e letto da voce virtuale: potrebbe non funzionare sempre correttamente, o esserci difetti di pronuncia o intonazione. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della ... areanapoli.it