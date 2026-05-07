Brembo vola nel primo trimestre | utile a 56,9 milioni e guida al rialzo

Nel primo trimestre, Brembo ha registrato un utile di circa 56,9 milioni di euro, mentre i ricavi si sono ridotti leggermente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha annunciato un aumento delle previsioni per il resto dell'anno, nonostante il debito si attesti sotto i 700 milioni di euro e siano previsti nuovi investimenti. La dinamica tra utile in crescita e ricavi in calo rappresenta un elemento di attenzione per gli analisti.

? Cosa scoprirai Come farà Brembo a bilanciare nuovi investimenti e debito sotto i 700 milioni?. Perché i ricavi sono in lieve calo nonostante l'utile sia cresciuto?. Come influirà la produzione in serie di Sensify sui margini futuri?. Chi è il costruttore globale che ha già scelto la tecnologia Sensify?.? In Breve Ebitda a 154,7 milioni di euro con margine del 16,5% sui ricavi.. Ebit sale a 85,9 milioni di euro nonostante flessione ricavi del 2,1%.. Investimenti trimestrali da 72,1 milioni di euro con 6,6 milioni per leasing.. Produzione in serie Sensify avviata per un costruttore globale di rilevanza..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brembo vola nel primo trimestre: utile a 56,9 milioni e guida al rialzo Notizie correlate Eni vola nel primo trimestre: utile a 1,3 miliardi batte le attese? Cosa sapere Eni registra utile di 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre 2026. Crédit Agricole cresce in Italia: utile a 525 milioni nel primo trimestre 2026Un utile netto di 525 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, oltre 6 milioni di clienti e una presenza sempre più radicata anche nei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, vola Unicredit con i conti; Mercati europei cauti. A Piazza Affari vola Unicredit con i conti; Borsa oggi 5 maggio: Milano corre, il Ftse Mib brinda ai conti Unicredit. Europa con gli occhi su Hormuz, frena il petrolio - DIRETTA. Brembo, risultati in crescita e target sui ricavi migliorato. Il titolo corre a Piazza AffariI dati del primo trimestre dell’anno. Tiraboschi: Risultati solidi nonostante contesto complesso MILANO – L’affanno del settore auto e le incognite legate alla guerra non mettono il freno ai conti d ... repubblica.it Brembo, nel primo trimestre ricavi in calo per effetto valutario ma migliorano i marginiBrembo, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi ... teleborsa.it La F1 continua a volare in Italia. Come riportato dall’utente @/Nicola89144151 su X, il Gran Premio di Miami registra un’audience complessiva di 2.591.000 spettatori, sommando i dati di Sky Italia (Sky e Sky Go) e TV8. Nel dettaglio, la gara ha ottenuto 1.460. - facebook.com facebook