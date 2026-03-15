Neodecortech | utile +83% Asia esplode +157%

Neodecortech ha chiuso il 2025 con un utile netto in aumento dell’83%, grazie a un incremento delle vendite in Asia che ha raggiunto il 157%. La crescita nei mercati internazionali ha compensato il calo delle vendite nel mercato domestico, contribuendo a rafforzare i risultati finanziari dell’azienda. La società ha registrato una forte espansione dei ricavi e un miglioramento della redditività complessiva.

Neodecortech chiude il 2025 con un utile netto in forte espansione, trainato da un boom delle vendite asiatiche che ha compensato il calo del mercato domestico. Il Gruppo, quotato su Euronext Milan, ha approvato un dividendo lordo di 0,15 euro per azione, confermando la solidità finanziaria nonostante le difficoltà locali. I dati al 31 dicembre 2025 mostrano una crescita dei ricavi consolidati del 9,2%, arrivando a 184,1 milioni di Euro, mentre l’utile netto sale dell’83,4% fino a 7,3 milioni. La dinamica territoriale rivela uno scenario complesso: sebbene le vendite in Italia siano diminuite del 6,8%, l’espansione in Asia è stata esplosiva, con un incremento del 157%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neodecortech: utile +83%, Asia esplode (+157%) Articoli correlati Leggi anche: Neodecortech, ricavi in crescita del 9,2%: vendite in calo in Italia, boom in Asia Eni esplode: +35% utile, record con 1,2 miliardi e strategia vincenteEni chiude il 2025 con un balzo del 35% nell’utile trimestrale: la strategia che ha funzionato Eni ha chiuso il quarto trimestre 2025 con un utile... Contenuti e approfondimenti su Neodecortech utile 83 Asia esplode 157 Neodecortech, ricavi in crescita del 9,2%: vendite in calo in Italia, boom in AsiaNeodecortech S.p.A ., tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, quotata su Euronex ... bergamonews.it Neodecortech, utile 2025 quasi raddoppiato a 7,3 milioni di euro. Ricavi +9,2%Neodecortech, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per ... teleborsa.it