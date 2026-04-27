Se ne va la voce simbolo delle estati in Riviera addio Gibo | aveva appena festeggiato 50 anni di radio

Se ne va la voce simbolo delle estati in Riviera, un'icona che ha accompagnato generazioni con le sue trasmissioni radiofoniche. Aveva appena celebrato i cinquant’anni di attività nel mondo della radio, un traguardo importante per chi aveva dedicato la vita a questa passione. La sua voce ha fatto sognare ascoltatori durante le estati degli anni d’oro, tra onde radio e canzoni che rimangono nella memoria.

Se chiudi gli occhi e pensi alla Riviera degli anni d’oro, quella delle radio libere e delle estati infinite, è difficile non sentire anche la sua voce. Se n’è andato a 69 anni Gilberto Gattei, uno degli speaker che più hanno accompagnato, raccontato e fatto vivere la Romagna attraverso l’etere.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Italia in lutto, se ne va un simbolo: “Addio reLe saracinesche abbassate e il silenzio insolito che avvolge le strade del borgo raccontano una storia di perdita che va ben oltre il semplice dato... “Addio!”. Musica in lutto, se ne va la voce della storica bandIl mondo della musica italiana piange Paki Canzi, cantante, musicista e storico frontman della band beat I Nuovi Angeli, morto a 78 anni nella...