Nel 2025, i consultori di quartiere hanno registrato quasi 56.000 prestazioni, escludendo gli screening per il tumore della cervice e le attività con le scuole. Questo dato rappresenta un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. Le strutture sono spesso frequentate da mamme sole e giovani che si trovano in difficoltà o disorientati. La crescita delle richieste ha portato a un incremento delle strutture di assistenza a livello locale, riflettendo un aumento dell’utilizzo dei servizi di prossimità.

Milano – Quasi 56mila prestazioni complessive nel 2025 senza contare gli screening per il tumore della cervice e i gruppi con le scuole, in aumento del 22% dal 2023. Negli stessi due anni sono cresciuti del 24%, arrivando a quasi 34.500, gli utenti dei sette consultori (ovviamente pubblici) dell’ Asst Fatebenefratelli-Sacco, l’azienda sociosanitaria territoriale che costituisce la spina dorsale della medicina territoriale a Milano dato che la gestisce in sei dei nove municipi della città. Gli utenti, al 73% cittadini italiani, sono soprattutto donne, incinte, neomamme o anche no, famiglie non solo adottive, e giovani: le p restazioni psico-socio-sanitarie a ragazze e ragazzi dai 14 ai 22 anni sono aumentate del duecento per cento, da poco più di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella rete (salvifica) dei consultori, mamme sole e ragazzini disorientati: il mini-boom dei presìdi di quartiere

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