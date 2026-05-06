Biblioteche Brindisi nella Rete regionale | 42 presidi di cultura e innovazione

In Puglia, la rete regionale delle biblioteche si amplia e si rafforza, con 42 strutture distribuite sul territorio. La provincia di Brindisi si distingue come uno dei punti chiave di questa rete, rafforzando il ruolo delle biblioteche come luoghi di cultura e innovazione. La collaborazione tra i diversi presidi mira a migliorare l’offerta culturale e a favorire l’accesso alle risorse per i cittadini.

Mentre la Puglia accelera nel suo percorso di integrazione bibliotecaria, la provincia di Brindisi si consolida come un nodo cruciale della rete regionale. Con 42 biblioteche aderenti al Polo San Pugliese, il territorio brindisino contribuisce attivamente al superamento della soglia dei 3,4.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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