Nel quartiere Ponticelli di Napoli, i Carabinieri hanno condotto un'operazione di controllo in via Carlo Miranda. Durante l'intervento, sono stati impiegati anche cani antidroga, portando alla scoperta di un nascondiglio di sostanze stupefacenti all’interno di un appartamento di una donna di 53 anni. La donna, che non ha precedenti, è stata trovata con le sostanze nascoste in casa.

In via Carlo Miranda, grazie anche ai cani antidroga, è stato scoperto un nascondiglio di stupefacenti in un appartamento di una 53enne incensurata.. Napoli, quartiere Ponticelli. I carabinieri della compagnia Poggioreale perquisiscono a tappeto aree comuni e appartamenti. Siamo a via Carlo Miranda, zona tristemente nota. I militari, con il prezioso contributo del nucleo cinofili di Sarno, setacciano la zona e un’abitazione. In casa una donna di 53 anni incensurata. Dice di saperne nulla ma i cani abbaiano e puntano il cassetto in cucina. Al suo interno un marsupio ma è chiuso con un lucchetto. Sul pianerottolo c’è però un’altra abitazione e al suo interno abita il 49enne S.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: Il quartiere Ponticelli nella lente dei controlli dei Carabinieri

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