A Bologna nasce la LucioTeca | cos’è il nuovo spazio dedicato ai giovani e quando apre

A Bologna, nel quartiere Navile, sta per aprire la LucioTeca, un nuovo spazio dedicato ai giovani e alla cultura. Si tratta di un punto biblioteca di prossimità che nasce con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro e studio, dedicato alla figura di Lucio Dalla. La data di apertura è prevista per il 3 marzo 2026.

Bologna, 3 marzo 2026 – Nel cuore del quartiere Navile apre un nuovo punto biblioteca di prossimità dedicato a Lucio Dalla. La LucioTeca sarà anche uno spazio per la lettura e un luogo di aggregazione attraverso il potente strumento della narrazione, pensato in particolare per adolescenti e giovani adulti. Aprirà ufficialmente domani, 4 marzo, non a caso data di nascita del cantautore bolognese e ci sarà una serie di iniziative inaugurali a partire dalle 14.30. Già nel nome il nuovo spazio sceglie di omaggiare la forza poetica e l’anima irriverente di Lucio Dalla. Chi può fare domanda per i 13 spazi gratuiti per artisti e creativi: il bando comunale Dove si trova la LucioTeca Curata da Fondazione Bottega Finzioni, la LucioTeca opererà nella Casa di Quartiere Katia Bertasi, in via Fioravanti 183 e affacciata su Piazza Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

