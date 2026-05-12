Il Friuli punta sul virtuale per far crescere il turismo | tour immersivo nei siti Unesco

Il Friuli Venezia Giulia ha lanciato un progetto che permette ai visitatori di esplorare cinque siti Unesco attraverso un tour virtuale immersivo. L’esperienza include un volo in mongolfiera simulato, che consente di ammirare i luoghi simbolo della regione in pochi minuti. Questa iniziativa mira a promuovere il turismo digitale, offrendo un modo innovativo di conoscere il patrimonio locale senza spostarsi fisicamente.

Un viaggio in mongolfiera sopra i cieli del Friuli Venezia Giulia per entrare, in pochi minuti, nel cuore di cinque luoghi che raccontano secoli di storia, paesaggio e identità. È l'idea alla base del nuovo tour virtuale immersivo dedicato ai siti Unesco regionali, presentato oggi, martedì 12.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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