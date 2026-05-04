Rubrica #UnescoSostenibile – San Gimignano | ripensare la transizione energetica nei centri storici patrimonio UNESCO

In questa rubrica dedicata alla sostenibilità UNESCO, viene riproposta un'intervista a due rappresentanti del Comune di San Gimignano, uno dei centri storici riconosciuti dall'Organizzazione. L'intervista, realizzata da un docente dell'Università di Pisa, si concentra sulle strategie adottate per affrontare la transizione energetica all’interno del patrimonio UNESCO, con particolare attenzione alle sfide e alle iniziative messe in campo nel centro storico.

Comicon, la XXVI edizione chiude con 183.000 visitatori e oltre 650 eventi Riproponiamo l’intervista ad Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, e Valeria Lingua, assessora alla Pianificazione strategica e governo del territorio, Piano di Gestione Sito Unesco, a cura di Annateresa Rondinella, Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa. Il testo è stato pubblicato sul sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile il 3 aprile 2026. La trasformazione delle scuole in edifici a energia quasi zero è il progetto di punta dell’amministrazione. Di fronte alla forte dipendenza dalle fonti fossili appare necessario aggiornare gli strumenti di governo del patrimonio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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