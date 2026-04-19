Trump torna a minacciare l’Iran | Accettino l’accordo o distruggeremo tutte le centrali Domani nuovo round di negoziati a Islamabad – La diretta

Dopo un breve periodo di apparente distensione, la tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran si è riaccesa. In un messaggio pubblico, un rappresentante statunitense ha minacciato di distruggere tutte le centrali iraniane se Teheran non accetterà un nuovo accordo. Intanto, è previsto un nuovo round di negoziati a Islamabad, mentre la riapertura dello Stretto di Hormuz ha segnato un momento di calma temporanea tra le due parti.

L’illusione di una distensione è durata solo poche ore. Dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz seguita al cessate il fuoco tra Usa e Libano, il braccio di ferro tra Washington e Teheran è tornato a farsi serrato. A innescare il nuovo strappo è stata la fermezza di Donald Trump: il blocco dei porti iraniani, in vigore dal 13 aprile per tutte le navi da e per l’Iran, non si tocca. Una linea rossa invalicabile per Teheran che, per tutta risposta, ha deciso di sigillare nuovamente il passaggio strategico. Il fronte diplomatico intanto vede da una parte il leader iraniano Ghalibaf che gela le speranze di una soluzione rapida affermando che «l’accordo è ancora lontano»; dall’altra, il presidente Usa che lancia un monito durissimo: «Non potete ricattarci».🔗 Leggi su Open.online

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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