Negoziati Usa-Iran in stallo estesa la tregua Trump | Sono al collasso finanziario Attaccata portacontainer a Hormuz

Le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran sono attualmente ferme, mentre la tregua in corso è stata prolungata. Il governo statunitense ha dichiarato che il suo settore finanziario sta attraversando una crisi grave. Nel frattempo, una portacontainer è stata attaccata nel Golfo di Hormuz, portando a tensioni crescenti nella regione.

Trump: “L’Iran è al collasso finanziario. Perde 500 milioni di dollari al giorno, per quello vuole Hormuz aperto” “L’Iran è al collasso a livello finanziario. Vogliono lo Stretto di Hormuz immediatamente aperto”. Donald Trump ha scritto così in un post su Truth, parlando di una Repubblica islamica con un “disperato bisogno di denaro” che “perde 500 milioni di dollari al giorno”. “Militari e poliziotti si lamentano di non ricevere le paghe. SOS!!!”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti nel messaggio, dopo che ieri sera ha annunciato – sempre via social – che alla luce della “grave frammentazione del governo dell’Iran” e su “richiesta...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Negoziati Usa-Iran in stallo, estesa la tregua. Trump: “Sono al collasso finanziario”. Attaccata portacontainer a Hormuz Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz Notizie correlate Leggi anche: Iran, negoziati in stallo. Trump: "Sono al collasso finanziario". I pasdaran sparano a una nave cargo a Hormuz Trump, 'Iran al collasso finanziario con Hormuz chiuso'"L'Iran sta collassando finanziariamente! Vogliono che lo Stretto di Hormuz venga riaperto immediatamente, sono a corto di soldi! Perdono 500 milioni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Medio Oriente, falliti i negoziati Usa-Iran LA CRONACA DELL'11 APRILE; Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Usa-Iran, Trump estende la tregua ma i negoziati sono in stand-by; Incertezza sui nuovi colloqui tra USA ed Iran. Usa-Iran, la tregua sta per scadere: mistero sulla partecipazione di Teheran ai negoziati di IslamabadGli occhi del mondo sono puntati tutti su Islamabad, capitale del Pakistan, dove nelle prossime ore potrebbero tenersi un secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, in guerra dallo scorso 28 f ... tpi.it NEGOZIATI USA-IRAN: VANCE E GHALIBAF DOMANI IN PAKISTAN | Trump: accordo si fa, nessuna proroga della treguaCaos negoziati USA-Iran in Pakistan: cosa succede oggi alla vigilia della scadenza tregua tra Hormuz, sequestro navi e uranio-nucleare ... ilsussidiario.net la Repubblica. . Saltano i colloqui del 21 aprile a Islamabad, in Pakistan, tra Iran e Usa. Teheran “ha respinto le condizioni statunitensi per i negoziati”, fa sapere la tv di Stato iraniana, aggiungendo che il presidente statunitense Donald Trump “ha esteso unilat - facebook.com facebook Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: "Aspetto proposta di Teheran" x.com