Clan Buccarella inchiesta sulla Scu del boss di Tuturano chiusa dopo tre blitz | 20 indagati

L'inchiesta sul clan Buccarella si è conclusa dopo tre operazioni di polizia che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 20 persone. L'indagine ha riguardato il rientro in attività di Salvatore Buccarella, 66 anni, considerato vicino al fondatore della Sacra Corona Unita. L'operazione ha portato alla chiusura dell'indagine senza ulteriori sviluppi.

Dopo tre blitz, 20 gli indagati a chiusura dell’inchiesta sul ritorno in campo a 66 anni di Salvatore Buccarella, braccio destro del fondatore della Sacra Corona Unita, Pino Rogoli. Per comandare. Per imporre - queste le accuse - il suo carisma di boss storico sia per spazzare via la concorrenza del clan di Raffaele Martena che per costringere alcuni imprenditori a pagare il “pizzo” quale forma di riconoscimento della sua figura criminale nella frazione di Tuturano, a Brindisi. L'ex presidente del consiglio comunale di Brindisi Questa logica mafiosa contestata nell’inchiesta condotta dal pubblico ministero della Direzione distrettuale... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Clan Buccarella, inchiesta sulla Scu del boss di Tuturano chiusa dopo tre blitz: 20 indagati Articoli correlati Truffe informatiche e per mantenere le famiglie del clan: 24 indagati, blitz della Finanza anche ModenaI tentacoli della criminalità organizzata campana e le moderne frodi informatiche si intrecciano in una vasta operazione della Guardia di Finanza... Napoli, blitz contro i clan: arrestati due boss tra Forcella e Arenaccia, sequestri per migliaia di euroL’intervento, condotto dagli agenti della Squadra Mobile e coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, rappresenta un duro colpo ai clan... Aggiornamenti e notizie su Clan Buccarella Temi più discussi: Guadalupi ascoltato dal Gip dopo l'arresto: Ho agito per paura, Io vittima del clan Buccarella; Operazione Colemi: le mire del clan Scu sull'agricoltura e l'estorsione ambientale; Scu e politica, il sistema di estorsione ricostruito dalla Dda di Lecce: Così Guadalupi faceva da ponte tra imprese e clan; Sa vivere, non arriva da New York: così il politico vicino a FdI parlava di una vittima del pizzo. Clan Buccarella, inchiesta sulla Scu del boss di Tuturano chiusa dopo tre blitz: 20 indagatiDopo tre blitz, 20 gli indagati a chiusura dell’inchiesta sul ritorno in campo a 66 anni di Salvatore Buccarella, braccio destro del fondatore della Sacra Corona Unita, Pino Rogoli. Per comandare. Per ... quotidianodipuglia.it Inchiesta sulla Sacra Corona Unita a Tuturano: gli indagati respingono le accuseLECCE - Nel corso degli interrogatori di garanzia davanti al gip del tribunale di Lecce, Francesca Mariano, tutti gli indagati coinvolti nell’inchiesta sulla presunta ricostituzione della frangia tutu ... giornaledipuglia.com GUADALUPI. LA «FACCIA PULITA» DELLA SCU: COSÌ L'EX POLITICO FACEVA DA PONTE TRA IMPRESE E CLAN Il suo compito Individuare bersagli solvibili tra le ditte impegnate in appalti pubblici. Rassicurava i boss definendo gli imprenditori - facebook.com facebook