Nel primo turno dei playoff NBA, i Detroit Pistons e l'Oklahoma City Thunder hanno vinto le loro gare 1, concedendo poco e contando sulle prestazioni dei loro giocatori chiave. I Pistons hanno prevalso in trasferta, mentre i Thunder hanno ottenuto un successo in casa. Entrambe le squadre hanno mostrato solidità in difesa e hanno fatto affidamento sui loro migliori elementi per ottenere il vantaggio nelle serie. Cleveland e i Lakers sono invece usciti sconfitti nelle rispettive partite.

La difesa fa vincere i campionati. Lo sanno bene Detroit e Oklahoma City che battono Cleveland e i Los Angeles Lakers facendo la differenza su quella metà campo in Gara 1 del secondo turno di playoff. Poi Cade Cunningham per i Pistons e Chet Holmgren per i Thunder aggiungono gli effetti speciali in attacco, da ciliegina sulla torta. Ecco il dettaglio delle due partite Nba giocate nella notte italiana. Cunningham e la difesa. La ricetta del successo dei Pistons non è un segreto, però funziona comunque. Cade Cunningham non sfoggia numeri roboanti, ma i 23 punti e 7 assist per sceneggiatura hanno un valore incommensurabile: arrivano al momento del bisogno, ogni volta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Detroit e Oklahoma City: difese da Finals, Cleveland e Lakers al tappeto

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