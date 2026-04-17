Playoff NBA 2026 al via su Sky | Lakers-Rockets apre la corsa al titolo

I playoff NBA 2026 sono iniziati nel fine settimana con le prime sfide della postseason trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Tra le partite in programma, si sono affrontate squadre con giocatori come LeBron James, Durant, i Celtics e Wembanyama. La serie di incontri apre ufficialmente la corsa al titolo, con le prime sfide che hanno visto protagonisti diversi team e atleti di alto livello.

Nel weekend le prime sfide della postseason: in campo LeBron James, Durant, Celtics e Wembanyama. Tutto pronto per lo spettacolo dei Playoff NBA 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La corsa al Larry O’Brien Trophy prenderà il via nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile alle 2.30 con Gara 1 del primo turno tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets. La sfida mette subito di fronte grandi protagonisti come LeBron James, Kevin Durant e Alperen Sengun, in una serie che promette spettacolo fin dalle prime battute della postseason. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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La sfida tra Lakers e Rockets sarà la sfida tra LeBron James e Kevin Durant. Le due superstar NBA non si affrontavano ai playoff dalle Finals 2018. #cronachedibasket #nba #lebronjames #kevindurant - facebook.com facebook