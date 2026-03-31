Casa della Comunità Pablo | i rappresentanti del volontariato visitano la nuova sede in corso di riqualificazione

Rappresentanti del volontariato hanno visitato la nuova sede della Casa della Comunità Pablo, attualmente in fase di riqualificazione. Alla visita hanno partecipato il commissario straordinario di un'azienda sanitaria, il direttore generale di un'azienda ospedaliero-universitaria, la direttrice del distretto di Parma, una referente dell'Ausl per l’equità e i rapporti con il volontariato, oltre ai presidenti e ai componenti delle associazioni coinvolte.

Obiettivo della visita: far conoscere la struttura che ospiterà la nuova sede ai rappresentanti del volontariato e verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione e allestimento degli spazi, ormai in dirittura d’arrivo. Azienda Usl e Comune di Parma stanno definendo la data del trasferimento dall’attuale sede di via Bocchi, che avverrà comunque entro la fine di maggio. La Casa della Comunità, infatti, ospiterà i servizi sanitari di Azienda Usl e il polo sociale del Comune di Parma. “Siamo alle fasi finali – ha dichiarato Anselmo Campagna – e a breve potremo comunicare la data del trasferimento. È importante ricordare che la Casa della Comunità Pablo resta nello stesso quartiere, ma in spazi più ampi rispetto agli attuali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: La Casa di Comunità si allarga. Sede nuova e servizi a Brugherio Leggi anche: Casa della Comunità al Pablo, Fiazza: "Tolto un servizio che funziona" Aggiornamenti e contenuti dedicati su Casa della Comunità Discussioni sull' argomento Arcipelago, la rete tra istituzioni, cittadini e università per promuovere la rigenerazione urbana; Roma nord-ovest, nasce Arcipelago: rete tra istituzioni, cittadini e università per rigenerare il territorio. Casa della Comunità, D’Ambrosio: Rafforziamo la rete locale di assistenzaComune di Altopascio e Azienda Usl Toscana nord ovest in prima linea per la realizzazione della Casa della Comunità, che troverà ufficialmente sede in via Fratelli Rosselli, ai civici 43-45-47. L’edif ... luccaindiretta.it