Casa della Comunità Pablo apertura il 18 maggio nella nuova sede al Maggiore

Il 18 maggio si terrà l'apertura della Casa della Comunità Pablo, che si trasferisce nella nuova sede al padiglione Cattani dell’Ospedale Maggiore di Parma. La struttura sarà accessibile ai cittadini presso questa posizione, situata nell’area dell’ospedale. La Casa della Comunità Pablo rappresenta un punto di riferimento per i servizi sanitari locali. La nuova sede è stata predisposta per accogliere i pazienti e i professionisti del settore.

La Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’Ospedale Maggiore di Parma.Sono ormai in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione, gli allestimenti di arredi e le installazioni della segnaletica nella nuova sede, dove troveranno.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Casa della Comunità Pablo: dal 18 maggio aprirà nella nuova sede al padiglione "Cattani"La Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’Ospedale Maggiore di Parma. Casa della Comunità Pablo: i rappresentanti del volontariato visitano la nuova sede in corso di riqualificazioneObiettivo della visita: far conoscere la struttura che ospiterà la nuova sede ai rappresentanti del volontariato e verificare lo stato di avanzamento... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Comunicazione e stampa | Tornano gli incontri Stare bene… non solo a parole di Parma welFARE; Ex Ospedale di San Marco Argentano: gli otto milioni che segnano la distanza tra élite e terriorio · LaC News24; Laino Borgo, la Croce di San Damiano illumina la Comunità alloggio per disabili Rovitti Grimaldi · LaC News24; Nodo di Tarsia cancellato e Casa di comunità persa, Madeo (Pd): Scelte gravi della Regione che penalizzano i cittadini · LaC News24. La Casa della comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani al MaggioreLa Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’ospedale Maggiore. gazzettadiparma.it CASA DELLA COMUNITÀ - L’investimento complessivo supera i 5,3 milioni di euro - facebook.com facebook