Una petroliera turca è stata attaccata nel Mar Nero | cosa sappiamo

Una petroliera con bandiera turca, che aveva caricato petrolio greggio dalla Russia, è stata oggetto di un attacco nel Mar Nero. L’incidente si è verificato in acque internazionali, e l’ipotesi è che l’attacco sia stato portato avanti da un veicolo di superficie senza equipaggio, a livello dell’acqua. Nessun dettaglio è ancora stato fornito su eventuali danni o conseguenze immediate.

Una petroliera battente bandiera turca, che «aveva caricato petrolio greggio dalla Russia », è stata attaccata nel Mar Nero, probabilmente da «un veicolo di superficie senza equipaggio a livello dell’acqua». Lo ha reso noto Abdulkadir Uraloglu, ministro dei Trasporti turco. Segnalata un’esplosione nella sala macchine, «presa di mira specificamente». Illesi i 27 membri dell’equipaggio. Abdulkadir Uraloglu (Ansa). L’attacco è avvenuto a 24 chilometri dall’entrata settentrionale del Bosforo. Secondo l’emittente turca Ntv, al momento dell’attacco la petroliera partita dalla Russia trasportava 140 mila tonnellate di petrolio e si trovava a circa 24 chilometri dall’entrata settentrionale del Bosforo: il raid è avvenuto dunque non troppo lontano da Istanbul. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Una petroliera turca è stata attaccata nel Mar Nero: cosa sappiamo Articoli correlati Turchia, petroliera attaccata nel Mar Nero(Adnkronos) – Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. L’Iran colpisce una petroliera turca nel Mar Nero. Ucciso un altro capo dei Pasdaran – La direttaNel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Tutto quello che riguarda Mar Nero Temi più discussi: Cina in netto rosso (-2%), sale il petrolio, selloff sui Treasury: la Corea acquista bond per 3,3 miliardi per stabilizzare i mercati; Wsj: Trump vuole concludere rapidamente la guerra in Iran. Petroliera turca colpita da un drone nel Mar Nero - DIRETTA; Le alternative allo Stretto di Hormuz? Sono due, ma sono entrambe pericolose; Tomodachi Life: Una vita da sogno, demo gratuita disponibile da oggi – Il trailer. Una petroliera turca è stata attaccata nel Mar Nero: cosa sappiamoUna petroliera battente bandiera turca, che «aveva caricato petrolio greggio dalla Russia», è stata attaccata nel Mar Nero, probabilmente da «un veicolo di superficie senza equipaggio a livello dell’a ... msn.com Turchia, la denuncia di Ankara: Nostra petroliera attaccata nel Mar Nero(Adnkronos) - Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. La conferma arriva dal ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdülkadir Uralo?lu, il quale - int ... msn.com Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA x.com Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA - facebook.com facebook