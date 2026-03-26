Turchia petroliera attaccata nel Mar Nero

Una petroliera turca è stata colpita al largo della costa del Mar Nero. L’incidente è avvenuto nelle acque vicine alla Turchia, senza che siano stati segnalati feriti o perdite di carburante. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’attacco, che si è verificato in un’area di grande interesse strategico. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni dell’evento.

(Adnkronos) – Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. La conferma arriva dal ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdülkadir Uralo?lu, il quale – intervenendo su 24TV – ha osservato che l'attacco è stato probabilmente effettuato da un'imbarcazione senza equipaggio. "La petroliera appartiene a una compagnia turca. Un'esplosione si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati La Turchia denuncia: "Petroliera attaccata nel Mar Nero"Una petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero , probabilmente da un veicolo di superficie senza... Leggi anche: Una petroliera turca sospettata di far parte della cosiddetta “flotta fantasma” russa è stata attaccata nel mar Nero Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele Altri aggiornamenti su Mar Nero Turchia, petroliera attaccata nel Mar NeroL’esplosione è avvenuta intorno a mezzanotte e ha colpito la sala macchine di una petroliera gestita da una compagnia turca. L’attacco è stato condotto – ha detto il ministro dei trasporti turco Abdul ... tg24.sky.it Turchia: petroliera colpita da un drone nel Mar Nero, nessuna vittimaUna petroliera gestita da una compagnia turca è stata colpita da un drone nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti ... agenzianova.com