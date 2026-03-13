Nathan Trevallion vede una nuova casa | la famiglia del bosco potrebbe trasferirsi lì
Nathan Trevallion ha visitato una nuova casa che potrebbe diventare la futura abitazione della famiglia del bosco. La proprietà si trova in una zona tranquilla e comprende un ampio giardino. La visita si è focalizzata sugli spazi interni ed esterni, valutando le possibilità di adattamento alle esigenze della famiglia. Al momento, la decisione finale sul trasferimento non è ancora stata presa.
Nathan Trevallion ha visitato una nuova casa dove potrebbe trasferirsi prossimamente insieme alla moglie Catherine, che da venerdì scorso è tornata nella casa nel bosco dopo la decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanarla dalla casa famiglia dove sono ospitati i loro tre figli. A rivelarlo è stato Armando Carusi, ristoratore e imprenditore di Ortona, che ha offerto in comodato d’uso gratuito il proprio B&B alla famiglia nell’attesa di una decisione sul ritorno dei bambini. «Con Nathan e il sindaco siamo andati a vedere la casa nuova che il Comune ha messo a disposizione già da un po’» – dice Carusi. Devo dire che Nathan è rimasto molto contento. 🔗 Leggi su Laverita.info
