Famiglia nel bosco Nathan Trevallion | Voglio che i bimbi tornino a casa

Nathan Trevallion, padre dei cosiddetti bimbi del bosco, ha dichiarato di preferire che i figli rimangano nella casa famiglia fino a quando non torneranno a casa. Dopo aver lasciato la residenza, ha espresso il suo desiderio di riunirsi con i bambini, ma ha sottolineato che fino a quel momento preferisce che siano lì. La famiglia si trova attualmente nel bosco.

«Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui». Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà dei cosiddetti bimbi del bosco, lasciando la casa famiglia dove i figli sono stati accolti. «Ringrazio tutti per la solidarietà – ha aggiunto – chiedo però con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private».

