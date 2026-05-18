Nascondeva due chili di hashish tra il frigo e il balcone arrestato trentenne a Mondello
Un uomo di trent'anni è stato arrestato a Mondello dopo essere stato trovato in possesso di quasi due chili di hashish. Le sostanze stupefacenti erano state nascoste tra il frigorifero, una parete attrezzata del salone e il balcone dell’abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro della droga e all’arresto del proprietario dell’appartamento. La polizia ha condotto i controlli in seguito a indagini in corso nella zona.
Nascondeva quasi due chili di hashish tra il frigorifero, una parete attrezzata del salone e il balcone di casa. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi a Mondello un trentenne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida il gip ha disposto per lui la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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