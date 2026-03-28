Nascondeva sotto il letto un borsone con 24 chili di hashish arrestato un 66enne

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con un borsone contenente circa 24 chili di hashish nascosto sotto il letto di un monovano all’interno di un casolare. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro della sostanza e all’arresto dell’individuo. La polizia ha effettuato controlli nella zona e ha scoperto l’ingente carico di droga nel luogo in uso all’uomo.

Nascondeva sotto il letto, in una sorta di monovano ricavato all’interno di un casolare, quasi 24 chili di hashish. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato in via Santicelli un uomo di 66 anni (F. L. le iniziali), originario della zona di Falsomiele, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in una cella del carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. L’attività investigativa è stata condotta dai Falchi della squadra mobile che stavano effettuando un servizio di controllo del territorio nella zona di Borgo Molara. Durante il pattugliamento gli agenti avrebbero notato i movimenti sospetti dell’indagato, decidendo quindi di effettuare una perquisizione dell’immobile vicino al quale era stato visto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nascondeva sotto il letto un borsone con 24 chili di hashish, arrestato un 66enne Articoli correlati Nascondeva tre chili di hashish e marijuana: minorenne arrestato a LancianoUn diciassettenne residente a Paglieta è stato arrestato lunedì sera, 12 gennaio 2026, poiché sorpreso a Lanciano con un ingente quantitativo di... Borsone con 15 chili di hashish sequestrato in un garage condominiale: sequestro a carico di ignotiIl ritrovamento è avvenuto durante un'attività avviata per recuperare una motocicletta rubata, il cui sistema di localizzazione gps indicava la... Contenuti e approfondimenti su Nascondeva sotto Temi più discussi: Rapina da 60 mila euro alle Poste con un falso ordigno: arrestato poco dopo con il bottino; Fucile con matricola abrasa nascosto tra le rocce: arrestato un 23enne; Latitante arrestato nel casertano: si nascondeva in un casolare fingendosi un pastore; I giocatori di Pokemon Pokopia stanno realizzando una voce vecchia di 30 anni secondo cui Mew si nascondeva sotto un camion. Nascondeva un ordigno esplosivo sotto il letto, minorenne arrestatoBOLOGNA, 11 FEB - Nell'ambito di un accertamento scattato dopo una rapina, i carabinieri della compagnia di Casalecchio di Reno (Bologna) durante una perquisizione a casa di un minorenne hanno ... ansa.it Casalecchio, nascondeva un ordigno rudimentale sotto il letto: arrestato minorenneBOLOGNA - Nell'ambito di un accertamento scattato dopo una rapina, i carabinieri della compagnia di Casalecchio di Reno durante una perquisizione, a casa di un giovane minorenne di origine egiziana, ... bologna.repubblica.it Nel tardo pomeriggio di venerdì, i Finanzieri del Comando Provinciale di L’Aquila hanno tratto in arresto un 65enne pluripregiudicato, originario della provincia di Roma, che trasportava oltre 35 grammi di cocaina. Il soggetto, infatti, nascondeva sotto l’ascella - facebook.com facebook