A Roma un uomo di 34 anni è stato fermato con 6 chili di hashish nascosti nel frigorifero tra gli ortaggi. L’arresto è avvenuto nel quartiere di Monteverde, dove le forze dell’ordine hanno trovato la droga durante una perquisizione. L’indagato è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono stati sequestrati gli stupefacenti e gli oggetti trovati durante il blitz.

È di un arresto e 6 chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel quartiere Monteverde. Un uomo di 34 anni, romano, è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che la droga era stata trovata nascosta tra gli ortaggi nel frigorifero della sua abitazione. La scoperta della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Roma nel quartiere Monteverde, dove gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno condotto una serie di servizi di osservazione mirati. L’obiettivo era monitorare i movimenti sospetti di un uomo residente in via dei Colli Portuensi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, hashish nel frigo tra gli ortaggi: arrestato 34enne a Monteverde, sequestrati 6 chili di droga

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