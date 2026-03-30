NASCAR Martinsville | Hamlin domina ma alla fine vince Elliott

A Martinsville, nella NASCAR Cup Series, Chase Elliott ha conquistato la vittoria, portando a casa il primo successo della stagione 2026 per Hendrick Motorsports e Chevrolet. La gara è stata dominata da Denny Hamlin, che ha condotto per gran parte dell’evento, ma alla fine il primo posto è andato a Elliott.

Chase Elliott vince a Martinsville nella NASCAR Cup Series regalando ad Hendrick Motorsports ed a Chevrolet la prima affermazione della stagione 2026. Il #9 dello schieramento torna al successo beffando Denny Hamlin, dominatore della scena per oltre 200 dei 400 passaggi previsti. La Camaro #9 ha preso il largo nel finale dopo una breve caution a 89 giri dalla fine per recuperare dei detrit i. Il georgiano si è ritrovato davanti alla Toyota #11 di Joe Gibbs Racing che non è più riuscito a tornare in testa alla competizione. L’ex campione della NASCAR Cup Series, semplicemente il pilota più amato dal pubblico, ha siglato il secondo acuto nel catino di Ridgeway, il 22mo in carriera nella più importante delle tre categorie nazionali riservate alle stock car. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Martinsville: Hamlin domina, ma alla fine vince Elliott Articoli correlati NASCAR, Hamlin domina con Toyota a Las VegasDenny Hamlin recupera dopo una penalità e vince di forza a Las Vegas la quinta tappa della NASCAR Cup Series 2026. NASCAR, Martinsville ospita il primo short-track del 2026Dopo Darlington la NASCAR Cup Series si sposta in Virginia per la prima delle due tradizionali corse indette a Martinsville. Altri aggiornamenti su NASCAR Martinsville Hamlin domina ma... Discussioni sull' argomento NASCAR, poker di Reddick a Darlington; NASCAR, Martinsville ospita il primo short-track del 2026; Denny Hamlin mostra una velocità straordinaria a Martinsville: il nuovo pacchetto accenderà la rivalità in NASCAR?; Denny Hamlin conquista la pole position a Martinsville: qualcuno può sfidare il suo dominio?. Non c'è incidente (alla fine credo 14 caution, inclusa quella all'ultimo giro) o strategia che tenga: Justin Allgaier vince indisturbato anche a Martinsville! #NascarIT x.com