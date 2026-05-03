Gli indizi sembrano indicare che sarà Harry Styles a tornare a esibirsi sul palco dell’Rcf Arena nel prossimo anno. La domanda posta sui social ha coinvolto oltre 7.000 fan, che hanno risposto alla sfida e lasciato intendere la loro convinzione circa la presenza dell’artista. Nessuna conferma ufficiale, ma gli appassionati continuano a discutere e a condividere ipotesi sulla possibile prossima esibizione.

Sarà davvero Harry Styles la stella che tornerà a brillare - nel prossimo anno – sul palco di Rcf Arena? Sembrerebbe proprio lui, almeno da giudicare dalla risposta dei tantissimi fan – già più di 7 mila - che hanno accettato la sfida lanciata sui social proprio da Rcf Arena: indovina l’artista. Con tanto di indizi. Tra cui una fetta di kiwi e un paio d’occhiali con le lenti a forma di cuore. E per chi segue Harry Styles evidentemente è stato facile indovinare. Il kiwi riporta infatti a un singolo del cantante britannico, pubblicato il 31 ottobre 2017, come terzo estratto dal primo album in studio, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" Gli occhialini a forma di cuore sono poi stati indossati dal cantante e attore in diverse occasioni e concerti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli indizi portano al ritorno di Harry Styles

Harry Styles is BACK!

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