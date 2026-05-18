Abusi sessuali sulle allieve a scuola di danza | prof di musica 66enne arrestato in flagranza Incastrato in diretta dalle telecamere
Un insegnante di musica di 66 anni è stato arrestato mentre molestava alcune allieve minorenni in una scuola di danza. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, grazie a telecamere di sorveglianza che hanno ripreso le scene. Tra le vittime ci sono ragazze di età inferiore ai 15 anni. L’indagine è partita dopo aver raccolto le immagini che mostrano i comportamenti dell’insegnante durante le lezioni. La polizia ha eseguito l’arresto in giornata.
Un insegnante di musica di 66 anni è stato arrestato in flagranza di reato mentre molestava sessualmente alcune ragazze minorenni, una delle quali minore di 15 anni. Gli abusi sono avvenuti in una delle aule di una scuola di danza in provincia di Napoli, dove l'uomo svolgeva lezioni individuali. 🔗 Leggi su Today.it
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