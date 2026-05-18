Abusi sessuali sulle allieve a scuola di danza | prof di musica 66enne arrestato in flagranza Incastrato in diretta dalle telecamere

Un insegnante di musica di 66 anni è stato arrestato mentre molestava alcune allieve minorenni in una scuola di danza. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, grazie a telecamere di sorveglianza che hanno ripreso le scene. Tra le vittime ci sono ragazze di età inferiore ai 15 anni. L’indagine è partita dopo aver raccolto le immagini che mostrano i comportamenti dell’insegnante durante le lezioni. La polizia ha eseguito l’arresto in giornata.

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