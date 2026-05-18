napoli mctominay pronto al rinnovo con gli azzurri

Scott McTominay si appresta a firmare un nuovo contratto con il Napoli, consolidando il suo ruolo all’interno della squadra. Il club ha comunicato l’intenzione di prolungare l’accordo con il centrocampista, che finora ha giocato un ruolo significativo nelle partite recenti. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e si prevedono dettagli nelle prossime settimane. La firma rappresenta un passo importante per la continuità tecnica della squadra.

Scott McTominay si conferma uno dei punti di riferimento del Napoli e il club è pronto a blindarlo. La trattativa per il rinnovo del centrocampista azzurro sarebbe infatti in fase avanzata, con l’obiettivo di definire tutto prima della partenza del giocatore per il Mondiale che la Scozia disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. A sottolineare il peso del numero 8 nella stagione partenopea è anche La Repubblica, che evidenzia come il Napoli abbia spesso costruito le proprie fortune sulle prestazioni del suo leader di centrocampo. McTominay ha già realizzato 14 reti stagionali: è andato in doppia cifra in Serie A ed è stato tra i pochi a distinguersi anche in Champions League, chiudendo l’esperienza europea con quattro gol. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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