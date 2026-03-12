Mangiano al ristorante e vanno via senza pagare rissa a via Toledo a Napoli | feriti anche due vigili

A Napoli, due clienti sono entrati in un ristorante di via San Giacomo e hanno consumato un pasto senza saldare il conto. Poco dopo, sono usciti lasciando il locale senza pagare. La scena ha scatenato una rissa in via Toledo, durante la quale sono stati feriti anche due vigili intervenuti per cercare di calmare gli animi.

Due persone hanno pranzato in un ristorante di via San Giacomo e sono andate via senza pagare il conto. Rissa con i gestori. Due agenti di polizia locale feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Pranzo senza limiti al ristorante e poi la fuga senza pagare

Mangiano sushi e bevono vino, poi scappano senza pagareMangiano sushi, bevono due bottiglie di vino e poi si allontanano senza saldare il conto, superiore a 100 euro.

Una raccolta di contenuti su Mangiano al ristorante e vanno via...

Temi più discussi: Quanto costa mangiare nel ristorante Piazzetta di Cracco a Roma; Mangiano sushi al ristorante, 20 clienti intossicati dal norovirus finiscono in ospedale. Mia figlia e le amiche sono state malissimo; Dentro questo hotel di design nelle Alpi Orobie c’è una spa, molta arte e un ristorante di cucina alpina; Polizia nel ristorante mentre i clienti mangiano: è abusivo da 7 anni, chiuso e multato per 25mila euro.

Coppia di turisti mangiano al ristorante e poi fuggono senza pagare. Rintracciati grazie alle chat fra ristoratoriHanno mangiato al ristorante e poi sono andati via senza saldare il conto da 89 euro. Protagonisti della vicenda una coppia di turisti in vacanza a Celle Ligure, che dopo aver consumato due spritz, ... blitzquotidiano.it

Mangiano tonno al ristorante e finiscono in ospedale per sospetta sindrome sgombroide, ecco cos’è e come prevenirlaDurante il fine settimana, dopo aver consumato del tonno alla griglia in un ristorante di Sarzana (La Spezia), due persone hanno accusato sintomi improvvisi e preoccupanti: bruciore alla bocca, ... greenme.it

Famiglia nel bosco, i bambini mangiano e giocano con il papà. «Nessuno sciopero della fame» - facebook.com facebook

Stessi rischi che corrono bambini i quali mangiano bacche e quello che si trova quel giorno a caso, vivendo in una catapecchia senza servizi minimi essenziali, uguali uguali al compagno di banco di suo figlio. x.com