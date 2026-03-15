Vanno via dal ristorante senza pagare il conto la denuncia dei titolari sui social

Due ragazze sono uscite dal ristorante Mi Và Sushi di viale della Libertà a Caserta senza aver pagato il conto. I titolari del locale hanno pubblicato la denuncia sui social, segnalando l’accaduto. La coppia ha lasciato il ristorante prima di saldare l’importo dovuto, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio.

Due ragazze hanno cenato gratis al MiVà Sushi. "Abbiamo i video, pronti a rivolgerci alle forze dell'ordine" Vanno via dal ristorante senza pagare il conto. E’ la denuncia del ristorante Mi Và Sushi di viale della Libertà a Caserta dove una coppia di ragazze ha lasciato il locale senza saldare il dovuto. L’episodio sarebbe avvenuto venerdì sera. Due ragazze dopo aver cenato al tavolo 29 sono andate via senza pagare. “Forse vi siete dimenticate qualcosa? Ah sì, di pagare il conto”, ironizzano i titolari che invitano le due ragazze a recarsi al ristorante e regolarizzare il tutto. “Non rovinatevi la reputazione per una cena. Abbiamo i video completi e siamo pronti a sporgere denuncia alle autorità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Cenano in pizzeria e vanno via senza pagare, la denuncia dei titolari: "Figuraccia per 80 euro"

Leggi anche: Cenano e vanno via senza pagare, dopo la denuncia social promettono di saldare: "Un equivoco"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vanno via dal ristorante senza pagare...

Temi più discussi: Mangiano al ristorante e vanno via senza pagare, rissa a via Toledo a Napoli: feriti anche due vigili; Regione Puglia, scendono i costi per il ristorante interno: mezzo milione in meno. Via gli arredi di pregio; Torino litiga sul bonet: ci vanno le uova o no? La risposta di un ristorante della tradizione piemontese; Senza Pos dopo il maltempo, la pizzeria Al Paradiso: Così perdiamo clienti.

Vanno via dal ristorante senza pagare il conto, la denuncia dei titolari sui socialVanno via dal ristorante senza pagare il conto. E’ la denuncia del ristorante Mi Và Sushi di viale della Libertà a Caserta dove una coppia di ragazze ha lasciato il locale senza saldare il dovuto. L’e ... casertanews.it

Mangiano al ristorante e vanno via senza pagare, rissa a via Toledo a Napoli: feriti anche due vigiliDue persone hanno pranzato in un ristorante di via San Giacomo e sono andate via senza pagare il conto. Rissa con i gestori. Due agenti di polizia locale feriti. Segui le notizie di Fanpage.it diretta ... fanpage.it

Mesagne, i medici oculisti vanno a un congresso e la sala operatoria chiude: l'Asl Brindisi apre un dossier x.com

I gialloblù vanno a caccia della quarta vittoria di fila al Monterisi contro il Sorrento. Tutti a disposizione per mister Maiuri, che recupera anche Todisco facebook