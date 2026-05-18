Napoli lite davanti al locale | 16enne picchiato e rapinato nel centro storico | indaga la Polizia
Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito e rapinato in via Monteoliveto, nel centro storico di Napoli. La lite è scoppiata davanti a un locale e si è conclusa con il giovane trasferito in ospedale. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle eventuali cause del diverbio o sulla quantità di denaro o oggetti sottratti.
Ancora violenza nel cuore della movida napoletana. Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito nella notte tra sabato e domenica in via Monteoliveto, nel centro storico di Napoli. Sul caso indaga il Commissariato Decumani della Polizia di Stato, che sta cercando di identificare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo le prime ricostruzioni investigative, tutto sarebbe nato da una banale discussione tra due gruppi di adolescenti. La lite sarebbe scoppiata inizialmente in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, probabilmente per futili motivi legati a uno sguardo di troppo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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