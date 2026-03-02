la permanenza di conte a napoli troppe le incognite corbo

Antonio Corbo su Repubblica Napoli parla della presenza di Conte a Napoli, evidenziando che ci sono molte incognite ancora da chiarire. Nel suo articolo, vengono analizzati i dettagli della sua permanenza in città, senza ipotesi o giudizi, ma focalizzandosi sui fatti relativi alla sua presenza e alle questioni ancora aperte. Il testo si concentra sulle informazioni concrete disponibili fino a questo momento.

L’ostinato silenzio di De Laurentiis. Bisogna capire a chi si è rivolto l’altra sera Antonio Conte, precisando che “ho ancora un anno di contratto”. Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio Serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Antonio Conte Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive della permanenza di Conte a Napoli. Al di là delle parole, secondo Corbo la permanenza non è poi così certa. Ci sono due modi di leggere il futuro del Napoli. Forse troppi. Il primo è interpretare l’ostinato silenzio di Aurelio De Laurentiis. L’altro è capire a chi si è rivolto l’altra sera Antonio Conte, precisando che “ho ancora un anno di contratto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it



