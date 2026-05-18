Napoli due donne trovate senza vita in un cantiere edile

Due donne sono state trovate prive di vita in un cantiere edile di viale Italia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, chiamati a seguito di una segnalazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sulle possibili responsabilità.

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I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un cantiere edile per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi delle donne - ancora in corso di identificazione - erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. Indagini in corso. Il ritrovamento è avvenuto intorno all’1 della notte appena trascorsa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Napoli, due donne trovate senza vita in un cantiere edile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Abbiamo EVOCATO uno SPIRITO in una CASA INFESTATA! (Non dovevamo farlo) Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Due donne trovate morte in un cantiere edile: indagini in corsoTempo di lettura: < 1 minutoDue donne sono state trovate senza vita nella notte all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in viale Italia. Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edileA Pollena Trocchia (Napoli) intorno alle 00.45, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola ... lapresse.it