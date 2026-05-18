Napoli due donne uccise a Pollena Trocchia | il luogo del ritrovamento dei corpi

Due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere edile situato a Pollena Trocchia, un comune dell’area metropolitana di Napoli. I corpi sono stati rinvenuti in circostanze ancora da chiarire, e sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per avviare le indagini. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità del decesso o sull’identità delle vittime. Sono in corso accertamenti per stabilire cosa sia accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, comune dell’Area metropolitana di Napoli. I carabinieri hanno fermato un uomo con l’accusa di duplice omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, le due donne, che sarebbero due prostitute, sono precipitate sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione da due differenti piani. I carabinieri sono intervenuti nelle prime ore di lunedì 18 maggio, dopo la segnalazione della presenza dei due corpi senza vita. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, due donne uccise a Pollena Trocchia: il luogo del ritrovamento dei corpi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, due donne uccise a Pollena Trocchia: il luogo del ritrovamento dei corpi Sullo stesso argomento Pollena Trocchia, i corpi di due donne ritrovati in un cantiere edileI corpi di due donne sono stati trovati in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia nel Napoletano. Due donne uccise a Pollena Trocchia, l’uomo fermato ammette: ammazzate in due giorni diversiUn uomo di 48 anni di Sant'Anastasia è stato fermato per duplice omicidio delle due donne ritrovate stanotte in un cantiere a Pollena Trocchia. Napoli, due donne uccise a Pollena Trocchia: il luogo del ritrovamento dei corpiDue donne sono state trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. I carabinieri hanno fermato un uomo con l'accusa di duplice omicidio. Secondo le ... ilmattino.it Orrore a Pollena Trocchia, due donne trovate morte in un cantiere: un uomo confessaDue donne trovate morte in un cantiere edile in provincia di Napoli: fermato un 48enne accusato di duplice omicidio a Pollena Trocchia. notizie.it