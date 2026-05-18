Napoli due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia
Due donne sono state rinvenute senza vita all’interno di un cantiere edile situato a Pollena Trocchia, nel Napoletano. La scoperta è avvenuta nel corso di un sopralluogo, ma al momento non sono state rese note le cause dei decessi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per recuperare eventuali elementi utili a chiarire la vicenda. La zona è stata posta sotto sequestro mentre si attendono ulteriori informazioni.
(Adnkronos) – Giallo nel Napoletano, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta in un cantiere di viale Italia, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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