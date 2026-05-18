Napoli due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia

Due donne sono state rinvenute senza vita all’interno di un cantiere edile situato a Pollena Trocchia, nel Napoletano. La scoperta è avvenuta nel corso di un sopralluogo, ma al momento non sono state rese note le cause dei decessi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per recuperare eventuali elementi utili a chiarire la vicenda. La zona è stata posta sotto sequestro mentre si attendono ulteriori informazioni.

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