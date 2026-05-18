Napoli due donne trovate morte in un cantiere | uomo fermato confessa di averle uccise

Due donne sono state trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia. Le vittime sarebbero precipitate da due piani diversi di un edificio in costruzione. I carabinieri, che stanno conducendo le indagini coordinate dalla Procura di Nola, hanno fermato un uomo che ha confessato di averle uccise. La polizia sta verificando i dettagli del caso e raccogliendo eventuali prove sul movente e le circostanze. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti investigativi.

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Sarebbero precipitate da due diversi piani di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia. Indagini in corso dei carabinieri coordinate dalla Procura di Nola I corpi senza vita di due donne sono stati rinvenuti poco prima dell’una di notte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto in viale Italia, all’interno di un edificio in costruzione. Le due vittime, al momento non ancora identificate, sono state trovate sul pavimento del pianoseminterrato del palazzo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero precipitate da due differenti piani. In particolare, nelle scorse ore unuomo è stato individuatodai carabinieri e condotto in caserma per essere ascoltato a lungo nell’ambito delle indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, due donne trovate morte in un cantiere: uomo fermato confessa di averle uccise ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli choc: due donne trovate morte in un cantiere Sullo stesso argomento Napoli, 2 donne trovate morte in un cantiere: fermato un uomoSarebbero precipitate da due diversi piani di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia. Due donne trovate morte in un cantiere edile nel Napoletano: fermato un sospettatoDue donne sono state trovate morte nella notte del 18 maggio in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile: ipotesi duplice omicidio, fermato un uomo. #lapresse #cronaca #napoli Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2026/0… x.com Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Macabro ritrovamento in un cantiere a Napoli: due donne trovate morte, si indagaDue donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. notizie.it