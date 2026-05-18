Napoli 2 donne trovate morte in un cantiere | fermato un uomo

Due donne sono state trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia. Le vittime sarebbero precipitate da due piani differenti di un edificio in costruzione. I carabinieri stanno conducendo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola. Un uomo è stato fermato nell’ambito delle verifiche in corso. Le autorità stanno esaminando le circostanze dell’accaduto e raccogliendo eventuali elementi utili per chiarire la dinamica. La scena del crimine è stata sequestrata e i rilievi sono in corso.

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Sarebbero precipitate da due diversi piani di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia. Indagini in corso dei carabinieri coordinate dalla Procura di Nola I corpi senza vita di due donne sono stati rinvenuti poco prima dell’una di notte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto in viale Italia, all’interno di un edificio in costruzione. Le due vittime, al momento non ancora identificate, sono state trovate sul pavimento del pianoseminterrato del palazzo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero precipitate da due differenti piani. In particolare, nelle scorse ore unuomo è stato individuatodai carabinieri e condotto in caserma per essere ascoltato a lungo nell’ambito delle indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, 2 donne trovate morte in un cantiere: fermato un uomo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli choc: due donne trovate morte in un cantiere Sullo stesso argomento Due donne trovate morte in un cantiere edile nel Napoletano: fermato un sospettatoDue donne sono state trovate morte nella notte del 18 maggio in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile #napoli x.com Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edileA Pollena Trocchia (Napoli) intorno alle 00.45, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola ... lapresse.it Macabro ritrovamento in un cantiere a Napoli: due donne trovate morte, si indagaDue donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. notizie.it