Napoli 2 donne trovate morte in un cantiere | fermato un uomo
Due donne sono state trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia. Le vittime sarebbero precipitate da due piani differenti di un edificio in costruzione. I carabinieri stanno conducendo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola. Un uomo è stato fermato nell’ambito delle verifiche in corso. Le autorità stanno esaminando le circostanze dell’accaduto e raccogliendo eventuali elementi utili per chiarire la dinamica. La scena del crimine è stata sequestrata e i rilievi sono in corso.
Sarebbero precipitate da due diversi piani di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia. Indagini in corso dei carabinieri coordinate dalla Procura di Nola I corpi senza vita di due donne sono stati rinvenuti poco prima dell’una di notte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto in viale Italia, all’interno di un edificio in costruzione. Le due vittime, al momento non ancora identificate, sono state trovate sul pavimento del pianoseminterrato del palazzo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero precipitate da due differenti piani. In particolare, nelle scorse ore unuomo è stato individuatodai carabinieri e condotto in caserma per essere ascoltato a lungo nell’ambito delle indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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