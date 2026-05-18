Due donne trovate morte in un cantiere edile nel Napoletano | fermato un sospettato

Nella notte del 18 maggio, due donne sono state trovate senza vita in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. La scena è stata scoperta da alcuni operai che lavoravano sul sito, e subito sono stati chiamati i soccorsi. Le autorità hanno avviato le indagini e nelle ore successive è stato fermato un sospettato ritenuto collegato all’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità delle vittime o sulle circostanze precise della tragedia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Due donne sono state trovate morte nella notte del 18 maggio in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Un uomo è stato fermato dai carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola con l’accusa di duplice omicidio. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, le vittime, non ancora identificate, sono due prostitute di origine straniera. I corpi delle due donne sono stati ritrovati intorno all’una di notte sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione in viale Italia. Sono cadute da due piani diversi dell’ascensore e gli investigatori, coordinati dalla Procura di Nola, hanno escluso l’ipotesi del suicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due donne trovate morte in un cantiere edile nel Napoletano: fermato un sospettato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pollena Trocchia, due donne trovate morte in cantiere: duplice omicidio, interrogato un sospettato Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Due donne trovate morte in un cantiere edile: indagini in corsoTempo di lettura: < 1 minutoDue donne sono state trovate senza vita nella notte all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in viale Italia. Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile #napoli x.com Macabro ritrovamento in un cantiere a Napoli: due donne trovate morte, si indagaDue donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. notizie.it