Napoli | due donne trovate morte in un cantiere edile un uomo confessa il duplice omicidio

Due donne sono state trovate morte durante la notte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Un uomo di 48 anni è stato arrestato e accusato di averle uccise. Secondo quanto riferito, l'uomo ha confessato il duplice omicidio. La scena del crimine si trovava in una zona di lavoro abbandonata, e le autorità stanno indagando sulla dinamica dei fatti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'episodio.

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AGi - Un 48enne è stato fermato con l'accusa di aver ucciso due donne trovate la notte scorsa all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Secondo quanto si apprende, l'uomo ha confessato. Avrebbe ucciso le due vittime in due giorni diversi. Le due donne sono una 29enne originaria del Casertano e una 49 di origini ucraine. Sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola. I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Napoli: due donne trovate morte in un cantiere edile, un uomo confessa il duplice omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli choc: due donne trovate morte in un cantiere Sullo stesso argomento Napoli, due donne trovate morte in un cantiere: uomo fermato confessa di averle ucciseSarebbero precipitate da due diversi piani di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia. Due donne trovate morte in un cantiere, ipotesi duplice omicidioTempo di lettura: < 1 minuto Sembra essere la pista del duplice omicidio quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri che stanno... #Napoli Sarebbero state assassinate da un 48enne, ora in stato di fermo, le due donne trovate morte stanotte. Le vittime, uccise in momenti diversi, sarebbero due prostitute e l’uomo le avrebbe assassinate al culmine di una lite al momento del pagamento. x.com Orrore a Pollena Trocchia, due donne trovate morte in un cantiere: un uomo confessaDue donne trovate morte in un cantiere edile in provincia di Napoli: fermato un 48enne accusato di duplice omicidio a Pollena Trocchia. notizie.it Macabro ritrovamento in un cantiere a Napoli: due donne trovate morte, si indagaDue donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. notizie.it