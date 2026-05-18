Due donne trovate morte in un cantiere ipotesi duplice omicidio

Due donne sono state trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Le vittime, probabilmente di nazionalità straniera e sospettate essere prostitute, sono state trovate senza vita da alcuni operai che lavoravano sul sito. I carabinieri stanno conducendo le indagini e al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un duplice omicidio. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause della morte o sull’identità delle donne.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sembra essere la pista del duplice omicidio quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagado sulla morte di due donne, forse due prostitute probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Le indagini dei militari dell’arma, scattate già stanotte, subito dopo il ritrovamento dei corpi, sono coordinate dalla Procura di Nola. Sembrerebbe del tutto esclusa l’ipotesi dei duplice suicidio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due donne trovate morte in un cantiere, ipotesi duplice omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Due donne sono state trovate morte in un cantiere in provincia di Napoli Sullo stesso argomento Leggi anche: Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: ipotesi duplice omicidio Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Macabro ritrovamento in un cantiere a Napoli: due donne trovate morte, si indagaDue donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. notizie.it #Napoli Trovati i corpi senza vita di due donne in un cantiere edile a Pollena Trocchia. I Carabinieri sono intervenuti a mezzanotte dopo una segnalazione. Indagini in corso per ricostruire le dinamiche e identificare le vittime Foto archivio Ansa x.com